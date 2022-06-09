Дакка, 9 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Расследование по факту крупного пожара на контейнерном складе, который унес жизни не менее 44 человек, включая 10 пожарных, начато полицией Бангладеш, сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бангладеш

В деле фигурируют восемь должностных лиц, которые принимали непосредственное участие в работе объекта. Их подозревают в халатности и бесхозяйственности.

Власти предполагают, что причиной взрывов, которые последовали за пожаром и усилили масштаб происшествия, мог стать контейнер с перекисью водорода, хранившийся на складе без соответствующего разрешения. Кроме того, пожарные указывают на то, что на весь объект было лишь несколько огнетушителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в муниципалитете Ситакунда на юго-востоке Бангладеш произошел пожар на складе, который был потушен только через 4 дня. Возгорание сопровождалось сильными взрывами. В результате ЧП погибли 44 человека и около 200 пострадали.