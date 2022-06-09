Якутск, , 10:19 — REGNUM В Якутии одиннадцать молодых людей, оканчивающих школу, получили сто баллов при сдаче экзаменов по химии и русской литературе. Каждый из них получит 100 тыс. рублей, написал в своём телеграм-канале 9 июня глава Якутии Айсен Николаев.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Без единой ошибки тесты по химии выполнили трое, по литературе — восемь человек. Максимальные баллы получили выпускники школ Якутска, Нерюнгри, Алданского, Хангаласского, Усть-Майского, Ленского и Мирнинского районов.

«Наши ребята — большие молодцы! Это результат ежедневного труда и стараний, и, конечно же, большая заслуга учителей и родителей! Ребята первыми получат выплаты по 100 тысяч рублей. Уверен, что эта заслуженная награда станет вкладом в новую жизнь!» — написал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, выплата в 100 тыс. рублей за 100 баллов на ЕГЭ в Якутии учреждена в честь 100-летнего юбилея республики.