Кемерово, , 10:20 — REGNUM Крупнейшее хлебопекарное предприятие Кемеровской области «Кузбассхлеб» запустило новую линию по производству подовых ржано-пшеничных хлебов. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Предприятие получило средства льготного займа на приобретение оборудования.

«Такая государственная поддержка производственных компаний несырьевого сектора, тем более сейчас, когда появляются свободные ниши в связи с уходом с рынка некоторых западных компаний — ещё один инструмент для стабильного развития предприятий, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Важно, что средства идут не просто на закупку нового современного оборудования и совершенствование технологических процессов. Они позволяют предприятиям существенно повысить производительность труда».

«Кузбассхлеб» стал вторым предприятием в регионе, кому был одобрен льготный заем под 1% годовых. Так, в 2020 году эту поддержку получил кемеровский инженерный центр «АСИ».