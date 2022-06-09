Самара, 9 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Семь врачей из Самарской области оказывают медпомощь жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) в городе Снежное. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Константин Шелихов ИА REGNUM Операция пациента с двумя сосудистыми патологиями, которую проводят сердечно-сосудистые хирурги Алтайского краевого кардиологического диспансера

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Сообщается, что самарские врачи-добровольцы в ДНР обеспечены специальным транспортом и всем необходимым. Их помощь оказалась очень востребованной, прием пациентов расписан уже на несколько недель вперед.

По словам самарских врачей, жителям города Снежное зачастую требуется не только медицинская помощь, но и моральная поддержка.

Отмечается, что в медучреждениях Самарской области, откуда временно в ДНР были командированы специалисты, медпомощь по их профилям оказывается в необходимом объеме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область официально закрепила шефство над городом Снежное Донецкой Народной Республики.