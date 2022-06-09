София, 9 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Суд города Кюстендил на юго-западе Болгарии приговорил местного жителя к домашнему аресту по делу о краже вина и техники из частного дома. Об этом 9 июня сообщает софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, обвиняемый Юлиан Д. полностью признал свою вину в совершении преступления и активно сотрудничал со следствием.

«Парадокс заключается в том, что этот человек предстал перед правосудием уже в 23-й раз», — отметил один из судей на указанном процессе.

Ранее мужчина привлекался к ответственности исключительно за мелкие хищения.

Напомним, 3 июня Кюстендилский суд приговорил 41-летнего местного жителя Георгия Н. к одному году и шести месяцам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков и боеприпасов. Таким образом, мужчина отправится за решетку в 19-й раз.