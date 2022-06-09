Москва, 9 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Жители РФ предпочитают сберегать денежные средства и отказываются от покупок в кредит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, комментируя ситуацию на автомобильном рынке России.

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«Около 80% машин ранее продавалось с автокредитом. Сегодня процентная ставка на автокредит находится в диапазоне от 12% до 27%. Думаю, желающих взять кредит по таким ставкам сейчас совсем немного или нет вовсе», — сказал Щербаченко.

По его мнению, роста процентной ставки автокредита в дальнейшем ожидать не стоит.

«Зафиксированное падение продаж связано со следующими факторами: отсутствие запасных частей, сложности с логистикой, проблемы c гарантией. Кроме того, сказывается общая неопределенность, связанная с отсутствием постоянных источников дохода населения и вызванная сложностями на работе или в бизнесе, — сказал Щербаченко. — Как следствие, люди выбирают сохранение денежных средств и отказываются от покупок в кредит. Те, кто хотел обновить старую машину, судя по данным статистики, в большинстве своем уже сделали это в конце 2021 года и до марта 2022».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что к настоящему времени российский автомобильный рынок просел на 83%.