Иркутск, 9 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 9 июня сообщает об участившихся случаях травмирования детей на самокатах.

МВД ДТП с автомобилем и самокатом в Приангарье

Так, накануне в Иркутске на улице Чапаева произошел дорожный инцидент с участием 22-летнего водителя Hino Ranger и 13-летнего школьника, который передвигался на самокате.

Предварительно установлено, что в момент происшествия подросток находился в наушниках.

Другой случай произошел в рабочем поселке Маркова. Там 39-летний водитель автомобиля Lada совершил наезд на 8-летнего мальчика, катающегося на самокате. В результате аварий несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Иркутске на улице Красноказачьей мужчина на электросамокате избил прохожего.

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