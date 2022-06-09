Донецк, , 10:18 — REGNUM Село Михайловка и город Ясиноватая подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск утром 9 июня. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Осколок снаряда на улице Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

Село Михайловка, входящее в Горловский городской совет, обстреляли в 09:15 мск. С позиций в посёлке Новгородское по нему выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.

По Ясиноватой выпустили десять снарядов калибра 122 мм. Обстрел зафиксирован в 09:10 с позиций в Авдеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, Ясиноватую обстреливали 8 июня в 23:35. По городу выпустили пять снарядов калибра 122 мм.

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