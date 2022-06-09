Донецк, 9 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 38 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 374 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 152 и 122 мм, а также минометы калибра 120, 82 и 60 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Ленинский, Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы, аэропорт), Горловка, Гольмовский, Байрак, Пантелеймоновка, Новоселовка, Аксеновка, Озеряновка, Михайловка, Александровка, Еленовка, Минеральное, Ясиноватая и Макеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России обнародовало видеозапись, на которой запечатлена боевая работа российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.