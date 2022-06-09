Майкоп, , 10:10 — REGNUM В Адыгею после выполнения поставленных перед ними задач вернулись военнослужащие Росгвардии. Их торжественно встречали жители республики, родные, представители органов власти, религиозные деятели. Глава республики Мурат Кумпилов поблагодарил бойцов спецподразделения Росгвардии по РА за выполнение с честью поставленных перед ними задач, верность воинской чести и гражданскому долгу, проявленные мужество и героизм.

Адыгея. Бойцы вернулись из Донбасса Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

«В сложной обстановке, в которой Россия ведет спецоперацию на Украине за свободу и безопасность жителей Донбасса, наши военнослужащие — выходцы из Адыгеи, с честью осуществляют возложенные на них служебно-боевые задачи. <.> Жители Адыгеи искренне переживали за ребят, следили за событиями, в которых участвовали наши героические земляки. Вступив в схватку с неонацистами, они не только выполнили приказ, но и вписали свои имена в славную летопись России», — поблагодарил Кумпилов земляков за ратный подвиг.

Встреча бойцов, вернувшихся из Донбасса Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Глава Адыгеи вручил ряду сотрудников спецподразделения Росгвардии по РА государственные награды, которых они удостоены согласно указу президента РФ Владимира Путина.