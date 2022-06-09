Донецк, , 10:10 — REGNUM Вооружённые украинские формирования открыли огонь по Донецку. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 8:55 зафиксирована атака с украинских позиций в населённом пункте Водяное. Удар был нанесён по посёлку шахты Октябрьская в Донецке. Всего выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённых пунктов Зайцево (южное) и Горловки.