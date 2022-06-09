Новосибирск, , 10:10 — REGNUM В Новосибирской области сотрудника медицинской организации будут судить за пособничество в совершении мошенничества при получении выплат. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Следователь СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Установлено, что в 2020 году к обвиняемой обратилась фельдшер скорой помощи, которая хотела получить единовременную выплату в размере 750 тысяч рублей в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Однако в программе могли участвовать работники, прибывшие в сельские населенные пункты, а она постоянно проживала в Кыштовском районе. Обвиняемая, зная, что фельдшер не имеет право на получение компенсации, помогла ей получить ложную справку о проживании в другом населённом пункте. В декабре 2020 года фельдшер получила 750 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что обвиняемая вину не признала, но была собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд.