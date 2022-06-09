Тулун, Иркутская область, 9 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 9 июня сообщает подробности ДТП с опрокидыванием автомобиля УАЗ в результате погони.

Цитата из видео МВД Снимок экрана 2022-06-09 в 14.01.31

Сотрудники ДПС Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» на маршруте патрулирования около полуночи заметили автомобиль УАЗ, водитель которого неоднократно осуществлял выезд на встречную полосу движения, создавая аварийные ситуации. Госавтоинспекторы приняли решение остановить транспортное средство, но водитель отечественного внедорожника проигнорировал их законное требование и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Включив проблесковые маячки и звуковую сирену, инспекторы проследовали за нарушителем. На неоднократные законные требования полицейских прекратить движение он не реагировал. Нарушитель съехал с асфальтированной дороги на грунтовую и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспорта. Полицейские незамедлительно приняли меры к эвакуации водителя. Выяснилось. Что водитель не пострадал.

Оказалось, что за рулем с явными признаками алкогольного опьянения находился 44-летний местный житель. От прохождения процедуры освидетельствования он отказался. Известно, что ранее нарушитель лишен права управления транспортным средством за отказ от медицинского освидетельствования. В отношении мужчины составлен ряд административных протоколов, в том числе за отказ от прохождения освидетельствования, а также за невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства.

Автомобиль лихача помещен на штрафстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая по 5 июня 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 23 человека, из них шестеро детей.

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