Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону 9 июня на территории Южного федерального университета состоится церемония открытия памятника русскому полководцу Александру Суворову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Александр Суворов с фельдмаршальским жезлом (фрагмент)

«Суворов велик не только как полководец, не знавший поражений (подсчитано, что он дал более 60 сражений и боев, и все их выиграл), он был создателем военной доктрины и новой стратегии и тактики войн», — отметили в пресс-службе.

Бюст установлен на улице Зорге. Инициатором открытия памятника выступил военный учебный центр ЮФУ.