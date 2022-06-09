Благовещенск, 9 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Производство кирпичей запустили в Благовещенске. Предприятие намерено производить более трёх миллионов кирпичей в год и таким образом закрыть потребность компаний Амурской области в этих стройматериалах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе правительства региона.

(сс) annca Кирпичи

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Кирпичи, которые выпускают на этом заводе, будут гиперпрессованными — очень прочными, устойчивыми к перепадам температуры воздуха, идеально гладкими и легко поддающимися механической обработке.

Делать кирпичи будут на оборудовании, произведённом в России. Закупить его удалось благодаря микрозайму от Центра кредитной поддержки предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области сформировали дополнительные меры поддержки предпринимателей — финансовые, налоговые и организационные. Увеличены объёмы отчислений предпринимателям в рамках нацпроекта «Мой бизнес», стали более привлекательными условия кредитования для компаний.