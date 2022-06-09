Ереван, 9 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Сторонники движения «Сопротивление», требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе акции протеста обступили здание министерства иностранных дел республики. Трансляция с места событий ведётся на странице вице-спикера парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Photolure Протесты в Ереване

Протестующие планируют обратиться к прибывшему в Ереван министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Они заявляют, что Пашинян «нелегитимен». На пути у активистов стоят плотные кордоны полиции, которые не подпускают протестующих непосредственно к зданию МИД.

«Приветствуем Сергея Лаврова на нашей армянской земле, но ещё раз хотим заявить, что у Пашиняна и его окружения нет мандата на ведение переговоров с кем-либо», — объявил через громкоговоритель Сагателян.

Напомним, в Ереване более месяца проходят масштабные акции протеста. Активисты обвиняют Пашиняна в «предательстве» интересов армянского народа из-за того, что он призвал «снизить планку» по вопросу Нагорного Карабаха. 3 июня противостояние протестующих с полицией дошло до столкновений.