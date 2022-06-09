Ярославль, , 10:18 — REGNUM Прокуратура выявила нарушения при проведении общественных обсуждений по вопросу строительства мусоросжигательного завода в Ярославском районе. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Мусоросжигательный комплекс под Ярославлем yarnews.net

Сам комплекс по термическому обезвреживанию отходов работает рядом с ярославским зоопарком уже несколько лет. Жители неоднократно жаловались на чёрный дым, который идёт от комплекса. Сейчас его владельца — РЖД — обязали провести государственную экспертизу проекта строительства зданий комплекса от 2010 года.

Общественные обсуждения проведения экспертизы прошли 15 апреля в администрации Ярославского района. Жители потребовали у властей не только остановить работу завода, но и перенести его в другое место. После слушаний депутаты Заволжского поселения Татьяна Шамина и Сергей Волков обратились в прокуратуру Ярославского района, поскольку, как они считают, комплекс в целом не может размещаться на нынешнем земельном участке. По результатам этого обращения проверку начала Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура. Но есть вопросы и к проведенным общественным обсуждениям. Прокуратура Ярославского района говорит о следующих нарушениях.

«Установлено, что протокол общественных обсуждений подписан только представителем администрации Ярославского района и утвержден главой. Нарушены нормы приказа Минприроды России от 01.12.2020, где в обязательном порядке данный протокол подписывается представителями общественности! Высшее должностное лицо Ярославского района утвердил протокол общественных обсуждений без подписей общественности, которая понимала участие в обсуждениях (62 человека), а также без подписей представителей заказчика предоставленной на обсуждение документации. В адрес Николая Золотникова прокуратурой внесено представление, которое находится на рассмотрении», — рассказала Татьяна Шамина.

Сейчас депутаты готовят новое обращение к прокурору Ярославского района на тему прошедших слушаний. По их мнению, протокол по итогам составлен с нарушением сроков, предусмотренных законодательством, а ещё в нём не отражены разногласия участников и много других моментов.

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