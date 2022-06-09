Ярославскую прокуратуру не удовлетворили общественные обсуждения
Ярославль, 9 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Прокуратура выявила нарушения при проведении общественных обсуждений по вопросу строительства мусоросжигательного завода в Ярославском районе. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Сам комплекс по термическому обезвреживанию отходов работает рядом с ярославским зоопарком уже несколько лет. Жители неоднократно жаловались на чёрный дым, который идёт от комплекса. Сейчас его владельца — РЖД — обязали провести государственную экспертизу проекта строительства зданий комплекса от 2010 года.
Общественные обсуждения проведения экспертизы прошли 15 апреля в администрации Ярославского района. Жители потребовали у властей не только остановить работу завода, но и перенести его в другое место. После слушаний депутаты Заволжского поселения Татьяна Шамина и Сергей Волков обратились в прокуратуру Ярославского района, поскольку, как они считают, комплекс в целом не может размещаться на нынешнем земельном участке. По результатам этого обращения проверку начала Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура. Но есть вопросы и к проведенным общественным обсуждениям. Прокуратура Ярославского района говорит о следующих нарушениях.
Сейчас депутаты готовят новое обращение к прокурору Ярославского района на тему прошедших слушаний. По их мнению, протокол по итогам составлен с нарушением сроков, предусмотренных законодательством, а ещё в нём не отражены разногласия участников и много других моментов.