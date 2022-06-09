Калуга, 9 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2022 года продукция молочного животноводства достигла 181,7 тыс. тонн. При этом производство козьего молока увеличилось на 16% (223,5 т). Об этом 9 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

Министерство сельского хозяйства Калужской области На молочной ферме

Показатель 2021 года по надоям молока от одной коровы увеличился на 12 кг и составил 3645 кг. Лидируют в этом направлении животноводы Тарусского (4960 кг), Перемышльского (4372 кг), Ферзиковского (4113 кг), Малоярославецкого (3984 кг) и Куйбышевского (3839 кг) районов. В целом за пять месяцев 2022 года больше всего надоили ферзиковчане. Их результат — 42,5 тыс. тонн молока. Аграрии Медынского, Перемышльского и Малоярославецкого районов увеличили общие надои на 4-8%.

Суточный надой молока на одну корову составил 26,4 кг. Это на 0,5 кг больше, чем в 2021 году. По суточной продуктивности коров Калужская область находится на втором месте в Центральном федеральной округе и на третьем — в России.