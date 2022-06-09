Калужские аграрии с начала 2022 года увеличили производство молока
Калуга, 9 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2022 года продукция молочного животноводства достигла 181,7 тыс. тонн. При этом производство козьего молока увеличилось на 16% (223,5 т). Об этом 9 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.
Показатель 2021 года по надоям молока от одной коровы увеличился на 12 кг и составил 3645 кг. Лидируют в этом направлении животноводы Тарусского (4960 кг), Перемышльского (4372 кг), Ферзиковского (4113 кг), Малоярославецкого (3984 кг) и Куйбышевского (3839 кг) районов. В целом за пять месяцев 2022 года больше всего надоили ферзиковчане. Их результат — 42,5 тыс. тонн молока. Аграрии Медынского, Перемышльского и Малоярославецкого районов увеличили общие надои на 4-8%.
Суточный надой молока на одну корову составил 26,4 кг. Это на 0,5 кг больше, чем в 2021 году. По суточной продуктивности коров Калужская область находится на втором месте в Центральном федеральной округе и на третьем — в России.