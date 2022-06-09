Псков, , 10:12 — REGNUM В Псковской области простились еще с двумя военнослужащими Псковского территориального гарнизона, погибшими при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине и в Донбассе.

Михаил Беляев t. me/MV_007_Pskov

Как сообщил 9 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в борьбе с неонацизмом на Украине погибли гвардии капитан Михаил Беляев и гвардии сержант Руслан Аристов.

Руслан Аристов t. me/MV_007_Pskov

«Псковская область скорбит о своих павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Окажем всю необходимую помощь», — написал глава региона на своей странице в соцсети.

Всего за время спецоперации по защите Донбасса губернатор Псковской области сообщил о гибели уже 49 военнослужащих, связанных с Псковской областью.

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