Псков, 9 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Псковской области простились еще с двумя военнослужащими Псковского территориального гарнизона, погибшими при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине и в Донбассе.

t. me/MV_007_Pskov Михаил Беляев

Как сообщил 9 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в борьбе с неонацизмом на Украине погибли гвардии капитан Михаил Беляев и гвардии сержант Руслан Аристов.

t. me/MV_007_Pskov Руслан Аристов

«Псковская область скорбит о своих павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Окажем всю необходимую помощь», — написал глава региона на своей странице в соцсети.

Всего за время спецоперации по защите Донбасса губернатор Псковской области сообщил о гибели уже 49 военнослужащих, связанных с Псковской областью.