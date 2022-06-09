Южно-Сахалинск, , 10:01 — REGNUM Депутаты областной думы Сахалина назначили на заседании 9 июня дату выборов нового VIII созыва представительного органа власти островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Сахалина.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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Выборы состоятся в единый день голосования 11 сентября 2022 года.

Жителям Сахалина предстоит сформировать новый состав областной думы, выбрав 18 депутатов по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам.

Также 11 сентября состоятся выборы депутатов в Собрания Корсаковского, Поронайского, Северо-Курильского, Томаринского городских округов, дополнительные выборы депутата городского Собрания города Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Бурятии состоятся 11 сентября 2022 года. Решение об этом приняли депутаты Народного хурала республики на внеочередной сессии.