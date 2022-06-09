Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Совместное заявление западных участников Арктического совета об «ограниченном» возобновлении его деятельности без российского участия не может не вызывать обеспокоенность Москвы. Об этом 9 июня заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России, как действующего председателя Совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона», — прокомментировал Антонов, ответ которого опубликован в телеграм-канале диппредставительства РФ.

Дипломат подчеркнул, что этот «уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться».

«Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами», — подчеркнул посол.

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Кроме того, по его словам, без России невозможно и эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера. Причиной эму Антонов назвал тот факт, что в российской части Заполярья, занимающий порядка 60% от всей территории региона, проживает более половины коренного населения Арктики.

Кроме того, по словам дипломата, Россия осуществляет более 70% всей экономической активности высоких широт.

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Напомним, ранее Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США объявили о намерении ограниченно возобновить работу в совете в рамках проектов, которые не предполагают участия России.