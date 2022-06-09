Москва, , 10:00 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлена боевая работы российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, обнародовало 9 июня Минобороны России.

РСЗО «Ураган» Gov.ua

На выложенных в интернет кадрах запечатлена подготовка РСЗО «Ураган» к огневой работе, а затем нанесение ими удара по позициям украинских нацистов в ночное время.

«После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» Западного военного округа нанесли удар по выявленным позициям противника», — говорится в сообщении МО РФ.

Также указывается, что артиллеристы в ходе боевых действий используют осколочно-фугасные боеприпасы, которые позволяют нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехники врага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростов-на-Дону прибыло второе судно с листовым металлом на борту, вышедшее из порта Мариуполя.