Байден объяснил «проклятьем» рекордную инфляцию в США
Вашингтон, 9 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что рекордная инфляция является «проклятьем».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Байден
Американский лидер принял участие в юмористическом шоу Джимми Киммела на телеканале ABC, в котором прокомментировал высокие темпы инфляции в стране.
«Инфляция — это проклятье нашего существования», — заявил Байден.
В ответ ведущий шоу посоветовал президенту взять фломастер и исправить цифры.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден пошутил, что обращается за помощью к своему предшественнику Дональду Трампу, когда у него возникает необходимость «спустить правительственные документы в унитаз».