Вашингтон, 9 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что рекордная инфляция является «проклятьем».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Американский лидер принял участие в юмористическом шоу Джимми Киммела на телеканале ABC, в котором прокомментировал высокие темпы инфляции в стране.

«Инфляция — это проклятье нашего существования», — заявил Байден.

В ответ ведущий шоу посоветовал президенту взять фломастер и исправить цифры.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден пошутил, что обращается за помощью к своему предшественнику Дональду Трампу, когда у него возникает необходимость «спустить правительственные документы в унитаз».