Таллин, , 09:59 — REGNUM Отрицательное сальдо торгового баланса Эстонии в апреле 2022 года увеличилось до 542 млн евро, свидетельствуют данные Департамента статистики страны.

Евро Santeri Viinamäki

По сравнению с тем же месяцем 2021 года дефицит торгового баланса увеличился на 439 млн евро, несмотря на то, что в апреле Эстония экспортировала товаров на сумму почти 1,6 млрд евро в текущих ценах. В то же время импорт превысил 2,1 млрда евро.

За год импорт подскочил на 31%, в то время как экспорт вырос лишь на 4%. Наибольший вклад в дефицит торгового баланса в апреле 2022 года внесло минеральное топливо, импорт которого превысил экспорт на 228 миллионов евро. Больше всего импорт минерального топлива увеличился из Литвы — на 87 млн евро, из Финляндии — на 78 млн евро и из России - на 33 млн. евро.

Крупнейшим экспортным партнером Эстонии в апреле была Финляндия, за ней следовали Латвия и Швеция. Больше всего товаров Эстония импортировала из Финляндии, Литвы и России.

Наиболее импортируемыми товарами были минеральное топливо и электроэнергия, металлы и металлопродукция, транспортное оборудование и электрооборудование.