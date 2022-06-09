Ростов-на-Дону, , 09:59 — REGNUM В Ростов-на-Дону прибыло второе судно с листовым металлом на борту, вышедшее из порта Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Ростовский порт» 9 июня.

Порт Мариуполь Oleg Zima

В настоящее время сухогруз прибыл. Судно стоит в порту Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Ростовского порта.

Ранее таможенники поместили металлопродукцию с первого судна, прибывшего из Мариуполя, на временное хранение в зону контроля в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM напоминает, что первое после разминирования порта Мариуполя судно — сухогруз типа «Славутич» — прибыло в Ростов-на-Дону 3 июня. Судно также транспортировало металлолом.

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