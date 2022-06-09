Иркутск, , 09:58 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 9 июня известило о задержании автомобилиста, протаранившего двери ювелирного магазина.

В Иркутске водитель, въехавший в двери ювелирного магазина, трое суток проведет под стражей Цитата из видео МВД

Полицейские выяснили, что ночью 5 июня водитель Chevrolet Cruze совершил наезд на здание, расположенное на перекрёстке улиц Карла-Маркса и Сухэ-Батора, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили отличительные приметы автотранспорта, что помогло в дальнейшем установить и привлечь к ответственности управлявшего автомобилем лихача. Им оказался 25-летний иркутянин, ранее лишённого права управления транспортным средством.

В отношении мужчины сотрудниками Госавтоинспекции составлено пять административных протоколов за различные правонарушения. Кроме того, решением Мирового судьи за езду без прав водитель помещён в спецприемник на трое суток.

В дальнейшем нарушителю предстоит возместить ущерб, нанесенный владельцу помещения и муниципальному имуществу.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл около 4:20 местного времени.

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