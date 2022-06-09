Спасск-Дальний, Приморский край, 9 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Парк, сквер и площадь железнодорожного вокзала благоустраивают в Спасске-Дальнем по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Современными и ухоженными в этом году благодаря активности жителей и нацпроекту станут парк имени Сергея Лазо, привокзальная площадь и сквер «Юбилейный».

Так, в парке Лазо уже вырублены аварийные деревья, установлен детский игровой комплекс, идёт подготовка к монтажу сцены. Будет и фонтан с подсветкой, камеры видеонаблюдения. Все работы завершатся в августе.

Значительный объём благоустройства выполнен и на привокзальной площади Спасска-Дальнего. Здесь демонтировали старый асфальт, установили водозаборные лотки, уложили бордюры, сделают дополнительное освещение.

А в сквере «Юбилейный» уже заасфальтировали тротуары, привели в порядок деревья и кустарники. Полностью закончить реконструкцию сквера планируется в 2023 году.

«Город в последнее время заметно преображается. Благодаря нацпроекту изменили облик и стали комфортными многие территории, дворовые площадки. Главная цель нацпроекта — преображение городов и посёлков, создание комфортной среды для проживания. И это постепенно делается.

Привокзальная площадь Спасска — лицо города, которое видят не только жители, но и приезжие. И, конечно, «лицо» должно располагать к себе, вызывать позитивные эмоции. С нацпроектом такая возможность появилась», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке, на берегу бухты Безымянная на острове Русский идут масштабные работы по благоустройству: здесь делают новый пляж, обустраивают комфортную зону отдыха.