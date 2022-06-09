Москва, , 09:58 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил Минстрою отказаться от введения автоматической индексации тарифов ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Тарифы ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Призываю Минстрой отказаться от идеи введения автоматической индексации тарифов. Если решение примут, то это самым негативным образом отразится на благосостоянии граждан. Абсолютно уверен, что управляющие компании начнут сильно завышать цены, и в этой ситуации спорить и отстаивать свою позицию жильцам многоквартирных домов будет абсолютно бесполезно», — заявил Миронов.

Сейчас размер платы за содержание многоквартирных домов должен устанавливаться собственниками жилья на общих собраниях. Если же собрания не состоялось, то ставки определяет муниципалитет.

«Часто происходит второе, и поэтому чиновникам и коммунальщикам не нравится, что кое-где появляются инициативные граждане, которые въедливо смотрят на методики ценообразования. Потом они вмешиваются в процесс формирования тарифов, диктуют свои условия и пытаются снизить цены. Одним словом, граждане с активной общественной позицией им не нужны», — пояснил парламентарий.

По его убеждению, на фоне спада экономики следует заморозить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

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