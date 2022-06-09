Москва, 9 июня 2022, 09:58 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил Минстрою отказаться от введения автоматической индексации тарифов ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.
«Призываю Минстрой отказаться от идеи введения автоматической индексации тарифов. Если решение примут, то это самым негативным образом отразится на благосостоянии граждан. Абсолютно уверен, что управляющие компании начнут сильно завышать цены, и в этой ситуации спорить и отстаивать свою позицию жильцам многоквартирных домов будет абсолютно бесполезно», — заявил Миронов.
Сейчас размер платы за содержание многоквартирных домов должен устанавливаться собственниками жилья на общих собраниях. Если же собрания не состоялось, то ставки определяет муниципалитет.
«Часто происходит второе, и поэтому чиновникам и коммунальщикам не нравится, что кое-где появляются инициативные граждане, которые въедливо смотрят на методики ценообразования. Потом они вмешиваются в процесс формирования тарифов, диктуют свои условия и пытаются снизить цены. Одним словом, граждане с активной общественной позицией им не нужны», — пояснил парламентарий.
По его убеждению, на фоне спада экономики следует заморозить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
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