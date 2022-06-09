Казань, 9 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Из международного аэропорта «Казань» открывают новый регулярный авиарейс в Томск. Полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Первый рейс запланирован на 3 июля. Вылеты из Казани в Томск будут выполнять дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Самолет из столицы Татарии по средам отправится в 01:50, посадка в Томске — в 09:00, обратный вылет состоится в 10:10, приземление в Казани в 09:20.

По воскресеньям из казанского аэропорта самолет вылетит в 01:15, прибытие в Томск в 08:25. Рейс в обратную сторону намечен на 09:35 с посадкой в столице Татарии в 09:05.

Продолжительность полета составит более трех часов. Для каждого города указано местное время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в летний период возобновлены прямые авиарейсы из Казани в Горно-Алтайск. Полеты будут выполняться с 17 июня.

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