Соль-Илецк, Оренбургская область, 9 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В городе Соль-Илецке Оренбургской области в июне откроется курортный сезон. Об этом сообщили в администрации ООО «Солёные озёра».

Знаменитое озеро Развал в Соль-Илецке

«20 июня курорт местного значения «Соленые озера» начинает свою работу», — говорится в сообщении на официальной странице в соцсети «В Контакте».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2022 года администрация ООО «Солёные озёра» заявила, что территория курорта оказалась под запретом для туристов из-за карстовых процессов. Из-за угрозы провалов открытие курортного сезона длительное время было под вопросом.