Кемерово, , 09:55 — REGNUM В Кемерове задержали водителя, который спровоцировал ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом сообщила Госавтоинспекция Кузбасса.

Знак Kavtoday.ru

«Поступило сообщение о том, что на ул. Проездная в Кировском районе Кемерова столкнулись «ВАЗ 21 099» и маршрутный автобус «ПАЗ», — уточнили в ведомстве. — Инспекторы установили, что ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля. Он нарушил ПДД и совершил столкновение с автобусом».

В автобусе в это время находилось два человека, одна из пассажирок получила травмы. Также пострадали оба водителя и два пассажира ВАЗа.

Выяснилось, что водитель легкового автомобиля никогда не имел водительского удостоверения. Он уже привлекался к административной ответственности за вождение без прав и к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. В отношении «бесправника» был составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.