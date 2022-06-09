Уфа, 9 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате конфликта, произошедшего в кафе одного из торговых центров (ТЦ) Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба МВД по региону.

Akhilesh Ravishankar Кулак

Сообщается, что сотрудники полиции получили информацию о драке в кафе торгового центра, расположенного в селе Чесноковка.

По предварительной информации, в ходе ссоры подозреваемый 30-летний повар кафе нанес ранения 57-летнему работнику, который выполнял роль охранника.

Сообщается, что потерпевшего срочно доставили в медучреждение Уфы, 30-летний подозреваемый был задержан полицейскими.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. Расследование дела продолжается.