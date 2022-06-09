Таллин, , 09:53 — REGNUM Розничные цены на моторное топливо в Эстонии достигли рекордного уровня в два евро за литр, продолжают рост и еще в течение длительного времени будут оставаться на таком уровне.

Топливо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Об этом член правления крупнейшей сети АЗС в Эстонии Alexela Тармо Кярсна заявил в эфире гостелеканала ETV. По его оценке, если цены на бензин и дизель застынут в районе двух евро за литр и чуть выше, то это уже можно будет считать самым положительным вариантом развития дальнейших событий.

Кярсна также добавил, что если парламент Эстонии примет рассматриваемый сейчас законопроект о снижении топливного акциза, то бензин на АЗС подешевеет на 25 евроцентов за литр, а дизель — на 5-6 евроцентов.

Он напомнил, что нефть на мировых рынках последний раз стоила 120 долларов за баррель в 2012–2014 годах, однако в тот период розничные цены на топливо в Эстонии были около 1,5 евро за литр. Кярсна объяснил разницу того и нынешнего времен: «С тех пор выросли акцизы, появилась обязанность добавлять биотопливо плюс эффект ослабления евро к доллару где-то 13 евроцентов за литр».

Кярсна пояснил, что помимо эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты цены на топливо взвинчивает дефицит инвестиций в секторе, которые не были сделаны из-за опасений по поводу зеленого перехода. Это привело к ограниченности производственных мощностей

По словам Кярсна, эта ситуация имеет серьезные экономические последствия для жителей страны: «Живущие за городом должны ездить на автомобиле. Одна заправка теперь стоит на евро за литр дороже, чем в прошлом году, то есть на 50 евро за одну заправку полного бака».