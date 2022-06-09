Ереван, , 09:52 — REGNUM Здание министерства иностранных дел Армении перед приездом главы МИД России Сергея Лаврова посетила посол США в Ереване Линн Трейси. Об этом сообщает телеканал Yerevan․Today.

Линн Трейси U.S. Department of State

9 июня в Ереване пройдёт заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Здание армянского МИД оцеплено плотным кольцом сотрудников полиции, чтобы не пропустить протестующих.

Напомним, сторонники движения «Сопротивление», выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 9 июня выдвинулись колонной в сторону здания МИД. Они планируют обратиться к Лаврову и заявить, что считают Пашиняна «нелегитимным», так как он якобы не представляет интересы армянского народа.