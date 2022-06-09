Редвуд-Сити, США, 9 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Electronic Arts (EA) опровергла заявления инсайдера Джеффа Грабба о том, что разработкой игры Battlefield 2042 занимается минимальное количество сотрудников. Об этом 9 июня сообщает портал GamesRadar+.

Скриншот с YouTube Battlefield 2042

В ответ на слова журналиста EA заявила, что над Battlefield 2042 работает большая команда, которую направляет студия DICE. Издатель добавил, что не планирует «списывать» Battlefield 2042 и получает обратную связь от геймеров, что отражается на игре.

Для справки: во время выступления в своём подкасте GrubbSnax Грабб назвал команду разработчиков, занимающихся Battlefield 2042 минимальной и заявил, что EA пытается как можно быстрее перейти к следующей игре франшизы. Он также сказал, что издатель стремится выпускать контент «самым быстрым и дешевым способом, каким только может», отметив, что нельзя найти другое объяснение происходящему с Battlefield 2042.

Журналист предложил геймерам не ждать многого от этого проекта, поскольку, по его мнению, EA «просто собираются списать его быстро и грязно». «Причина, по которой они это делают — переключить всех на следующий Battlefield как можно быстрее. Пора покидать корабль», — сказал Грабб.