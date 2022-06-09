Москва, 9 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам IX российско-киргизской межрегиональной конференции, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что отношения между Россией и Киргизией развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Их важной составляющей традиционно является межрегиональное взаимодействие.

«Новые интересные идеи и предложения, выдвинутые на конференции, будут способствовать расширению связей между Россией и Киргизией и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-киргизский форум служит важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества двух стран.

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