Багдад, 9 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Закон о чрезвычайном положении в сфере продовольствия принят парламентом Ирака 8 июня, сообщается на сайте законодательного органа.

James (Jim) Gordon Зал заседаний иракского парламента

Документ наделяет правительство страны правом направить из государственного бюджета 25 трлн иракских динаров ($17,14 млрд) на срочную закупку пшеницы и риса, а также на оплату энергии, топлива и труда работников сельскохозяйственного сектора.

Закон вступает в силу с момента его принятия и будет действовать до тех пор, пока парламент не утвердит национальный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая иракское министерство электроэнергетики объявило о том, что Ирак столкнулся с дефицитом электроэнергии на фоне уменьшения поставок природного газа из Ирана.