Таллин, , 09:49 — REGNUM Государственная прокуратура Эстонии завершила досудебное расследование в отношении одного из самых опытных дипломатов Эстонии, бывшего представителя при НАТО Клайда Кулля и готовится предъявить обвинения.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR, отметив, что расследованием также занималась Полиция безопасности Эстонии КаПо, которая готова предъявить Куллю обвинение в сокрытии своей недвижимости в России.

Сообщается, что высокопоставленный сотрудник МИД Эстонии передал эту собственность третьему лицу по договору дарения и скрывал доходы, полученные от сдачи недвижимости в аренду.

Также Кулль якобы контактировал с иностранными разведками и службами безопасности и имел инвестиционные и банковские счета за рубежом. По версии КаПо, он не сообщил эту информацию, имея допуск к государственной тайне.

Кулль работает в дипломатической службе Эстонии с 1991 года. С 1992 по 1996 год он был послом страны в Бельгии и постоянным представителем Эстонии при НАТО. С 1992 по 1997 год представлял Эстонию при Европейском союзе, с 2000 по 2004 — в генштабе ООН и других международных организациях в Женеве. С 2004 по 2008 год был послом Эстонии в Германии.

С 2019 года он работал послом во Франции. В июне 2021 года, когда стало известно о возбужденном против него уголовном деле, его отозвали с этой должности.