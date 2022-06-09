Иркутск, 9 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 9 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8672 человек, за последние сутки скончался один пациент.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 294 671 (+91 за сутки, хотя еще накануне было +83). Госпитализированы 290 (-9 за последние сутки). В то же время выздоровели 290 360 пациента (+132 за сутки).

Ещё 695 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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