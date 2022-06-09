Москва, 9 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Вопреки существующему санкционному давлению рост российской экономики продолжается. Об этом 9 июня в ходе проходящей в Нур-Султане конференции «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС» заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Так, по его словам, за последние четыре месяца рост экономики страны составил порядка 1,7%. При этом в мае инфляция практически остановилась.

«Последнюю неделю мая её уровень составлял 0%, на прошлой неделе мы вошли в дефляцию», — добавил Оверчук.

Он также подчеркнул, что Россия испытывает сложности из-за разрыва прежних экономических цепочек, но ведётся работа по созданию новых.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар. По его словам, об этом говорят все основные макроэкономические показатели.

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