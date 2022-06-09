Тляратинский район, Дагестан, , 09:44 — REGNUM В Дагестане продолжающиеся несколько дней ливни оставили без дорожного сообщения несколько сел в Тляратинском и Ахтынском районах. На автодороги местного и республиканского значения обрушились обвалы камней и сошли селевые массы.

Последствия камнепада Sven Dirks

«8 июня в Тляратинском и Ахтынском районе в результате прошедших ливневых дождей 7–8 июня 2022 года подвержены разрушениям и повреждениям ряд участков автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения», — говорится в сообщении министерства.

По данным минтранса республики, ливневые дожди привели к обвалам верховых откосов ряда дорог, еще часть дорог перекрыта селевыми потоками. Без транспортного сообщения остались села Цумилух, Хидиб, Хнов, Фий, Гдым и еще семь населенных пунктов. Расчистку дорог вели специалисты ГКУ «Дагестанавтодор». Планировалось восстановить движение по дорогам к концу дня 8 июня.