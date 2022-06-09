Оренбург, , 09:43 — REGNUM В Оренбурге незаконно сменили управляющую компанию, обслуживающую дома по ул. Пролетарской. Об этом сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Суд

Жители многоэтажного дома обратились с иском, указав на неожиданную смену управляющей компании, которая их полностью устраивала. Смена произошла якобы согласно решению собрания собственников жилья. Однако истцам о собрании ничего не было известно. Жильцы потребовали признать решение о выборе новой управляющей компании незаконным.

Суд первой инстанции принял позицию ответчика — новой управляющей компании. Судебная инстанция указала, что все требования закона при проведении собрания, на котором данная компания была избрана, соблюдены.

Однако суд апелляционной инстанции после тщательного анализа довода истцов установил, что права истцов действительно были нарушены. Смена управляющей организации проведена с нарушением требований закона. Необходимый кворум для принятия решения отсутствовал. За смену УК проголосовало менее половины собственников помещений в доме. Решение суда первой инстанции отменили.