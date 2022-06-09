Кондрово, Калужская область, , 09:57 — REGNUM В Калужской области одобрили проекты двух кампаний, которые планируют разместить свои производства на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кондрово». Об этом 9 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного Агентства регионального развития.

На заседании комиссии по рассмотрению заявок инвесторов Агентство регионального развития Калужской области

Суммарный объём инвестиций по двум проектам составит более 210 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест — более 160. В частности, будет реализован проект строительства установки замкнутого водоснабжения по выращиванию малька форели с объёмом инвестиций 60 млн рублей. Второй проект связан со строительством завода по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Предполагаемый объем инвестиций — 150 млн рублей. Обе компании ориентированы на импортозамещение в своих отраслях.

Моногород Кондрово Калужской области получил статус ТОСЭР в ноябре 2020 года. Его первым резидентом стала компания, реализующая проект по выращиванию осетровых, форели, салатов и зелени на установках замкнутого водоснабжения. Создание территорий опережающего социально-экономического развития направлено на улучшение инвестиционного климата моногородов за счет предоставления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР. Это позволяет привлечь инвесторов, создать рабочие места, активизировать местный бизнес и повысить качество жизни в городе.

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