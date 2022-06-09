В калужском моногороде Кондрово появятся производства двух новых компаний
Кондрово, Калужская область, 9 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Калужской области одобрили проекты двух кампаний, которые планируют разместить свои производства на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кондрово». Об этом 9 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного Агентства регионального развития.
Суммарный объём инвестиций по двум проектам составит более 210 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест — более 160. В частности, будет реализован проект строительства установки замкнутого водоснабжения по выращиванию малька форели с объёмом инвестиций 60 млн рублей. Второй проект связан со строительством завода по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Предполагаемый объем инвестиций — 150 млн рублей. Обе компании ориентированы на импортозамещение в своих отраслях.
Моногород Кондрово Калужской области получил статус ТОСЭР в ноябре 2020 года. Его первым резидентом стала компания, реализующая проект по выращиванию осетровых, форели, салатов и зелени на установках замкнутого водоснабжения. Создание территорий опережающего социально-экономического развития направлено на улучшение инвестиционного климата моногородов за счет предоставления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР. Это позволяет привлечь инвесторов, создать рабочие места, активизировать местный бизнес и повысить качество жизни в городе.