Тирасполь, 9 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский продлил жёлтый уровень террористической угрозы ещё на 15 дней с 9 июня. Соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого жёлтого уровня террористической опасности на 15 (пятнадцать) суток», — говорится в документе.

На въезде в республику и в города осуществляется дополнительный контроль. Курсируют усиленные патрули.

Напомним, жёлтый уровень в Приднестровье действует с 25 мая. До этого в течение месяца в республике был красный (наивысший) уровень террористической угрозы из-за серии терактов в апреле. На этот период были запрещены массовые акции, в том числе было отменено большинство мероприятий, посвященных 9 мая.