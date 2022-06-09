Глава Приднестровья продлил жёлтый уровень террористической угрозы
Тирасполь, 9 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский продлил жёлтый уровень террористической угрозы ещё на 15 дней с 9 июня. Соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства.
«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого жёлтого уровня террористической опасности на 15 (пятнадцать) суток», — говорится в документе.
На въезде в республику и в города осуществляется дополнительный контроль. Курсируют усиленные патрули.
Напомним, жёлтый уровень в Приднестровье действует с 25 мая. До этого в течение месяца в республике был красный (наивысший) уровень террористической угрозы из-за серии терактов в апреле. На этот период были запрещены массовые акции, в том числе было отменено большинство мероприятий, посвященных 9 мая.