Ньон, Швейцария, , 09:42 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Эквадора от участия в чемпионате мира — 2022. Об этом 9 июня сообщает Tyc Sports.

Флаг Эквадора

Отмечается, что место сборной Эквадора в случае её отстранения достанется команде Чили. Решение может быть объявлено 10 июня.

Ранее сообщалось, что выступавший за сборную Эквадора защитник Байрон Кастильо является по паспорту колумбийцем.

Напомним, сборная Эквадора заняла четвёртое место в южноамериканском отборе и вышла на ЧМ-2022, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.