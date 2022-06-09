Луганск, , 09:42 — REGNUM В результате украинского обстрела в городе Стаханов Луганской Народной Республики погибли не менее трёх мирных жителей. Об этом 9 июня сообщает телеграм-канал Генпрокуратуры ЛНР.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным прокуратуры, обстрел Стаханова зафиксирован в 5:00 9 июня, украинские войска применили реактивную систему залпового огня «Град». В результате атаки погибли не менее трёх мирных жителей.

Уточняется, что в результате прямого попадания произошло обрушение двух подъездов многоквартирного жилого дома.

В генпрокуратуре проинформировали, что готовится возбуждение уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»).