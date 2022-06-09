Барнаул, 9 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 9 июня сообщает о вынесении приговора теперь уже бывшей сотрудницы офиса одного из операторов сотовой связи: они признана виновной в нарушении тайны телефонных переговоров

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Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года сотруднице офиса одного из сотовых операторов в городе Барнауле написал неизвестный гражданин через популярную социальную сеть и предложил предоставлять детализацию телефонных переговоров интересующих его абонентов за денежное вознаграждение. Женщина ответила согласием, однако успела передать информацию о телефонных соединениях, смс- и ммс-сообщениях только трех граждан, после чего была задержана оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия женщина вину в содеянном признала и раскаялась. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года на Среднем Урале пошёл под суд бывший директор офиса продаж сотовой компании. Его обвинили в незаконной передаче данных о звонках абонентов.

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